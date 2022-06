Ja, richtig gelesen: Social Media in jeglicher Form, also Instagram, TikTok, Snapchat und Co. – für viele Teenager DAS Hobby schlechthin – waren bisher für Summer tabu. Da hielt es Sarah Connor ähnlich wie andere Promi-Mütter: Auch Leni Klums Versteckspiel nahm erst mit 16 Jahren ein Ende. Ihr erster Instagram-Post stellte für den Promi-Spross einen nicht zu unterschätzenden Karrierekick dar. Von null auf hundert. Seitdem startet Heidi Klums Tochter in der internationalen Modelbranche durch. Nun darf also auch Summer Terenzi auf Instagram präsent sein. Der Wunsch kommt nicht von ungefähr.