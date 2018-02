Bardem war im Januar gemeinsam mit Greenpeace-Wissenschaftlern in einem Tauchboot im Weddell-Meer unterwegs, einem Teil des Südlichen Ozeans. In fast 300 Metern Tiefe filmten die Wissenschaftler in kaum erforschten Gebieten das bunte Leben am Meeresgrund. Die Aufnahmen belegen, dass die Welt am antarktischen Meeresboden den tropischen Riffen in ihrer Vielfalt kaum nachsteht - trotz Temperaturen um vier Grad Celsius.