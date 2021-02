Was die Promis im Gespräch mit dem SZ-Magazin offenbaren, ist erschreckend. Dass selbst gestandene Künstler berufliche Konsequenzen fürchten müssen, wenn sie ihre sexuelle Orientierung preisgeben, scheint nicht mehr in die heutige Zeit zu passen.



In der Welt von Film, TV und Theater sind sie noch Gang und Gebe. Nicht nur einer/m der betroffenen Schauspieler*innen ist von Casting-Agenturen zur Verheimlichung der eigenen Sexualität geraten worden. Nach einem Outing, so die Begründung, sei der Betroffene für heterosexuelle Rollen nicht mehr zu besetzen. Erstaunlich, wenn man bedenkt, dass der Beruf eines Schauspielers es verlangt, regelmäßig in andere Rollen zu schlüpfen. Und allerhöchste Zeit, dass die in Deutschland gelebte Realität auch in der Film- und Fernsehbranche ankommt.