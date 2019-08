Rebellischer Biker - Durchbruch mit "Easy Rider"

Fonda war 1969 mit seiner Rolle als Biker in dem Film "Easy Rider" der Durchbruch gelungen. Er spielte an der Seite von Dennis Hopper und dem jungen Jack Nicholson einen von zwei Motorradfahrern, die auf der Suche nach Freiheit gemeinsam durch die Weiten des Südwestens der USA touren. Der Film wurde zum Klassiker der Anti-Establishment-Bewegung der späten 60er Jahre und brachte Fonda eine Oscar-Nominierung für das Beste Originaldrehbuch ein. In der Folge verkörperte der Sohn des Schauspielers Henry Fonda immer wieder die Rolle des rebellischen Bikers. Bildrechte: imago images / Cinema Publishers Collection

Golden Globe und Oscar-Nominierung für "Ulee's Gold"

Erst 28 Jahre nach "Easy Rider" hatte Fonda wieder einen großen Erfolg als Schauspieler. Für seine Darstellung des Imkers Ulee Jackson in dem Lowbudget-Film "Ulee's Gold" erhielt er 1998 den Golden Globe und wurde für den Oscar nominiert. In "Ulee's Gold" spielte Fonda einen eigenbrötlerischen Bienenzüchter in Florida, der für seine Enkelinnen sorgt. Nachdem er seine drogensüchtige Schwiegertochter bei sich aufnimmt, gerät er in eine Auseinandersetzung mit Gangstern, die hinter der Überfall-Beute seines inhaftierten Sohnes her sind. Mit diesem Film schaffte es Fonda endgültig, aus dem Schatten seines berühmten Vaters Henry herauszutreten. Peter Fonda erhielt für seine Rolle als Bienenzüchter in "Ulee's Gold" einen Golden Globe und wurde für den Oscar nominiert. Bildrechte: imago/United Archives

Zweiter Golden Globe für "The Passion of Ayn Rand" mit Helen Mirren

Im Jahr 2000 erhielt Fonda einen weiteren Golden Globe für seinen Auftritt an der Seite von Helen Mirren in dem von Christopher Menauls inszenierten TV-Beziehungsdrama "The Passion of Ayn Rand" (1999; dt. Ayn Rand – Leben und Liebe für die Literatur). Fonda spielte außerdem den feigen Musikmogul in Steven Soderberghs Thriller "The Limey" (1999), in dem er mit Terence Stamp und Lesley Ann Warren vor der Kamera stand.

"Walk of Fame"-Ehrung für Vater und Sohn

Prominent liest sich auch die lange Liste der Darstellerkollegen in "Oceans Twelve" (2004), der Fortsetzung der Krimikomödie um Gangsterboss Danny Ocean (George Clooney), in der Fonda eine kleinere Rolle übernahm. Ein Jahr zuvor war Fonda mit einem Stern auf dem "Hollywood Walk of Fame" ausgezeichnet worden. Diese Ehrung kommentierte der Schauspieler mit den Worten, es sei großartig, nun seinem Vater Gesellschaft zu leisten. Seltene Aufnahme: Jane (l.) und Peter Fonda (r.) im Jahr 1978 gemeinsam mit ihrem Vater Henry (m.). Bildrechte: imago images / ZUMA Press

Der gebürtige New Yorker war drei Mal verheiratet und hinterlässt zwei Kinder, darunter die Schauspielerin Bridget Fonda.