Der Schauspieler wurde vor allem mit Rollen als Bösewicht in Krimis wie dem "Tatort" bekannt, spielte aber auch viel am Theater - unter anderem in Komödien. Geboren wurde Uwe Bohm 1962 als Uwe Enkelmann in Hamburg. Der Regisseur Hark Bohm adoptierte ihn später und daraufhin änderte er seinen Nachnamen. Uwes Karriere begann als 14-Jähriger in Hark Bohms Film "Nordsee ist Mordsee" (1976).