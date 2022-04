Zunächst hielt Ninon Details zum Tod Uwe Bohms von der Öffentlichkeit fern und bat für sich und ihre Familie um Privatsphäre. Nur, dass ihr Mann "plötzlich und unerwartet" verstorben sei, teilte sie mit. Am Montag, zwei Tage nach Uwe Bohms Ableben, wandte sich Ninon wiederholt an ihre Instagram-Follower: "Liebe Freunde & Bewunderer von Uwes Schauspielkunst, die ganze Familie bedankt sich für all die Liebe, Anteilnahme und Anerkennung seines Talents, die wir in den letzten Stunden erfahren durften. Wir sind zutiefst berührt. Uwe hätte sich sehr gefreut". Die 51-Jährige verriet weiter: "Um eure wiederkehrende Frage nach der Todesursache zu beantworten, Uwe ist an einem plötzlichen Herztod verstorben."