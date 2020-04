"Als Anwälte der Familie von Hannelore Elsner haben wir die traurige Pflicht, der Öffentlichkeit mitzuteilen, dass Hannelore Elsner überraschend schwer erkrankt und am Ostersonntag friedlich eingeschlafen ist", so Prinz. Zu weiteren Details werde aus Respekt vor der Privatsphäre der Familie keine Stellung genommen.

Die Schauspielerin hatte in zahlreichen Fernseh- und Kinofilmen mitgespielt und wurde u.a. mit dem Deutschen Filmpreis, dem Bayerischen Fernsehpreis und dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Erste Engagements als Schauspielerin hatte sie an den Münchner Kammerspielen und an der Kleinen Komödie München. Ihren ersten Film "Freddy unter fremden Sternen" drehte sie 1959 an der Seite von Freddy Quinn. Danach folgten mehr als 200 weitere Fernseh- und Kino-Rollen. Einem breiten Publikum wurde Elsner vor allem durch ihre Titelrolle in der ARD-Serie "Die Kommissarin" bekannt (1994-2006).