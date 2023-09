Sie lieferten sich einen Rosenkrieg und stritten erbittert vor Gericht - doch nun offenbar die Wendung im Prozess zwischen Kevin Costner und Christine Baumgartner: Der "Scheidungskrieg" zwischen dem Schauspieler und seiner Ex ist laut eines Berichts des US-Promi-Portals TMZ "jetzt Geschichte".

Im Mai hatte die 49-Jährige nach 18 Ehejahren die Scheidung von dem 68-jährigen Schauspieler eingereicht. Was danach folgte glich einem Hollywood-Drama: Vor Gericht stritten die beiden nicht nur um das Sorgerecht für die drei gemeinsamen Kinder, sondern auch um eine Menge Geld.



Christine Baumgartner verlangte zum Beispiel umgerechnet über 230.000 Euro Unterhalt pro Monat, Kevin Costner wollte "nur" knapp 59.000 Euro zahlen. Auch ein zuvor geschlossener Ehevertrag stand zur Debatte. Doch mit all dem Hin und Her ist nun offenbar Schluss.