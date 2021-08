Sein runder Geburtstag ist für Florian Silbereisen nicht der einzige Grund, es in Gelsenkirchen so richtig krachen zu lassen. Denn auch sein 30. Bühnenjubiläum soll an diesem Abend gefeiert werden.



30 Jahre - so lange ist es mittlerweile her, dass der Musiker mit seiner ersten Single "Florian Silbereisen mit der Steierischen Harmonika" live in Karl Moiks Musikantenstadl zu erleben war. Dass er einmal eines der bekanntesten Gesichter im deutschen Fernsehen würde, hatte zu diesem Zeitpunkt noch niemand auf dem Schirm.