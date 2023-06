Premiere beim Schlagerbooom 2023 mit Florian Silbereisen

Doppelte Premiere: Erstmals wird es den Schlagerboom als Open-Air-Show geben - und zwar in Kitzbühel. Normalerweise steigt die große Schlagersause im Herbst in der Dortmunder Westfalenhalle. Nun gibt es auch eine Sommer-Variante - und zwar am 1. Juli. Übertragen wird die Sommershow aus Österreich ab 20:15 Uhr im Ersten.



Florian Silbereisen zufolge können sich die Zuschauer auf eine fulminante Show freuen:

Mit einer riesengroßen Bühne mitten im Stadion. Also wir bespielen 360°, damit alle ganz nah dabei sein können und dieses Erlebnis wird, glaube ich, ganz spektakulär werden.

Diese Stars sind beim Schlagerboom in Kitzbühel mit dabei

Auf der beeindruckenden Bühne mit "ganz viel Lichtermeer, mit ganz vielen Stars, mit Feuerwerk" stehen neben "Ein Stern"-Star DJ Ötzi auch Howard Carpendale, Beatrice Egli, Vicky Leandros und Andy Borg.



Dazu kommen bekannte Musiker wie Michelle, Mireille Mathieu, Ross Antony und Melissa Naschenweng und die TV-Stars "Bergdoktor" Mark Keller und Daniela Katzenberger. Als international bekannt gewordenes Duo werden Al Bano und Romina Power ihre größten Hits zum Besten geben.



Sogar Weltstar Anastacia kommt vorbei und will die Schlagerfans zum Feiern bringen. Weltstar Anastacia kommt nach Kitzbühel zum Schlagerbooom. Wird sie ihre englische Version von "An Tagen wie diesen" der Toten Hosen performen? Bildrechte: IMAGO/Revierfoto

Doppelter Schlagerbooom - Herbst-Variante in Dortmund

Fans des Schlagerboooms müssen keine Sorge haben! Wer nicht nach Österreich reisen kann, muss in diesem Jahr nicht auf den Schlagerbooom verzichten. Nach einem Jahr Pause gibt es am 21. Oktober wieder den Schlagerbooom in der Dortmunder Westfalenhalle. Unter dem Motto "Alles funkelt! Alles glitzert!" gibt es Schlagermusik solange die Stimme mitmacht. Alles funkelt, alles glitzert! Natürlich auch in diesem Jahr wieder in der Westfalenhalle Bildrechte: IMAGO / Joachim Sielski

Wo gibt es Tickets für den Schlagerboom?