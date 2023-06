Alles funkelt, alles glitzert! Natürlich auch in diesem Jahr wieder in der Westfalenhalle

Fans des Schlagerboooms müssen keine Sorge haben! Wer nicht nach Österreich reisen kann, muss in diesem Jahr nicht auf den Schlagerbooom verzichten. Nach einem Jahr Pause gibt es am 21. Oktober wieder den Schlagerbooom in der Dortmunder Westfalenhalle. Unter dem Motto "Alles funkelt! Alles glitzert!" gibt es Schlagermusik solange die Stimme mitmacht.

Um in Kitzbühel oder in Dortmund live dabei sein zu können, werden Tickets benötigt. Die gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Schnell sein ist angesagt: Für die Show in Dortmund sind nur noch Restkarten verfügbar.



