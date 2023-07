Beim Schlagerbooom in Kitzbühel sind auch die Schlagersänger Michelle und Eric Philippi mit von der Partie. Können die Zuschauer das erste offizielle Liebesduett der beiden erwarten? Schließlich lernten sich die beiden sogar in einer Sendung von Florian Silbereisen kennen. Ob an den Liebesgerüchten was dran ist, haben beide auf BRISANT-Nachfrage bislang (30.06) nicht bestätigt.