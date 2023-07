Doppelte Premiere: Erstmals hat es den Schlagerboom als Open-Air-Show gegeben. Normalerweise steigt die große Schlagersause im Herbst in der Dortmunder Westfalenhalle. Nun gibt es also auch eine Sommer-Variante. Florian Silbereisen sagte schon vor der Show, dass sich die Zuschauer auf eine fulminante Show freuen können:

Fans des Schlagerboooms müssen keine Sorge haben! Wer nicht in Österreich dabei war, muss in diesem Jahr nicht auf den Schlagerbooom verzichten. Nach einem Jahr Pause gibt es am 21. Oktober wieder den Schlagerbooom in der Dortmunder Westfalenhalle. Unter dem Motto "Alles funkelt! Alles glitzert!" gibt es Schlagermusik solange die Stimme mitmacht.