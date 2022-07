Fest der Liebe Wer, was, wann, wo? Der Schlagermove rollt wieder durch Hamburg

Der Schlager lebt - und wie! Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause ist es am Wochenende wieder soweit: Der Schlagermove rollt durch Hamburg. Zuletzt hat das Event etwa eine halbe Million Schlagerfans in die Hansestadt gelockt. Was findet wann statt? Wo gibt's Tickets - und wer ist in diesem Jahr dabei?