Dass sie lesbisch ist, daraus macht Tahnee kein Geheimnis. Auch von einer festen Freundin, mit der sie in Köln zusammenlebt, hat die 30-Jährige in der SWR-Sendung "Krause kommt!" bereits gesprochen. Zu sehen gab es die Frau an ihrer Seite jedoch noch nicht.

Tahnees Comedy-Talent ist vor mehr als zehn Jahren von Kayar Yanar beim "RTL Comedy Grand Prix" entdeckt worden. Seitdem ist sie regelmäßig in verschiedenen Comedy-Formaten zu erleben.



Im Jahr 2014 outete sich Tahnee in der Stefan-Raab-Sendung "TV Total" als lesbisch. Später thematisierte sie ihr Outing in ihren Solo-Programmen. Zuletzt war Tahnee u.a. im Amazon-Format "LOL - Last one laughing" zu sehen.



Mit "Limbus - Zur Hölle mit Tahnee" bekam Tahnee im Frühjahr 2022 ihre erste eigene Sendung im deutschen Fernsehen. In insgesamt sechs Folgen empfing sie prominente Gäste wie Oliver Pocher oder Clueso, mit denen sie die sieben Todsünden thematisierte.