Das Urteil ist gefallen. Alfons Schuhbeck muss für drei Jahre und zwei Monate in Haft - ohne Bewährung. Das Landgericht München I sieht es als erwiesen an, dass Schuhbeck Steuern in Millionenhöhe hinterzogen hat. Sein wegen Beihilfe angeklagter Mitarbeiter bekam eine Bewährungsstrafe von einem Jahr. Die Staatsanwaltschaft hatte heute in ihrem Plädoyer vier Jahre und zwei Monate Gefängnis für Schuhbeck gefordert. Die Verteidigung dagegen nur zweieinhalb Jahre auf Bewährung. Die Anwälte begründeten ihre Forderung unter anderem mit dem Geständnis, das ihr Mandant abgelegt hatte, aber auch mit dessen Lebensleistung. Er sei ein begnadeter Koch, habe Geschäfte und Restaurants eröffnet und darüber die kaufmännische Seite vergessen.

Für etwa drei Wochen stand Schuhbeck vor Gericht. Der Vorwurf: Steuerhinterziehung in Höhe von mehr als 2,3 Millionen Euro. Die Einnahmen, auf die die Steuern entfallen sind, soll Schuhbeck zwischen 2009 und 2016 unter anderem mithilfe eines Computerprogramms am Finanzamt vorbeigeschleust haben.



Ein ehemaliger Mitarbeiter belastete ihn schwer. Schuhbeck selbst wies die Vorwürfe anfangs noch zurück, räumte aber später ein: "Ich habe einiges falsch gemacht" und legte weitgehend ein Geständnis ab.



Dass das nur nach und nach kam, begründete der Sternekoch mit Angst vor dem Ausgang des Prozesses. "Mir ist bewusst, dass mir Gefängnis droht", sagte er vor Gericht. Letztlich hatte er aber gestanden, in seinen Münchner Restaurants "Orlando" und den "Südtiroler Stuben" die Kassensysteme manipuliert und so dem Finanzamt Einnahmen vorenthalten zu haben. Er habe mit dem Geld "vor allem finanzielle Löcher gestopft und (s)eine Kinder in ihrer Ausbildung unterstützt".