Drei Jahre und zwei Monate Haft hat Alfons Schuhbeck bekommen, weil er dem Finanzamt mehr als 2,3 Millionen Euro Steuern vorenthalten hat. Sein wegen Beihilfe angeklagter Mitarbeiter kam mit einer Bewährungsstrafe von einem Jahr davon.

Aus dem Gerichtssaal in die Küche

Kurz nach der Urteilsverkündung stand der Koch schon wieder am Herd - um sich abzulenken. "Nach dem Prozesstag ist er in die Küche der Tiroler Stuben gegangen. Kochen.", hat einer seiner Mitarbeiter der Nachrichtenagentur AFP erzählt. Schuhbeck soll außerdem viel Zuspruch aus seinem Umfeld erhalten haben.

Dinnershow "Schuhbecks teatro" wird zu "teatro"

Andere haben sich schon von ihm abgewandt. Aus "Schuhbecks teatro" wurde bereits das "teatro", obwohl das Urteil noch gar nicht rechtskräftig ist. "Die Dinnershow ändert ihren bisherigen Namen mit sofortiger Wirkung", heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.



Immerhin: Schuhbeck gibt es, auch ohne Namensgeber zu sein, weiterhin auf den Teller: "Das gegenwärtige Menü von Alfons Schuhbeck wird vorerst weiterhin den Gästen serviert."

Fernsehsendungen mit Alfons Schuhbeck werden abgesetzt

Während die Show weitergeht, werden die Fernsehsendungen eingestellt. Nach dem Bayerischen Rundfunk wird auch das ZDF auf den Koch verzichten. "Wir sehen auch bis auf Weiteres keinen Einsatz von Alfons Schuhbeck in unseren Sendungen", teilte das ZDF am Freitag auf Anfrage mit.



Für die aktuelle Aufzeichnung der "Küchenschlacht" wurde bereits auf ihn verzichtet und auch die Webseite kommt ohne den Spitzenkoch aus. Der BR hatte "Schuhbecks Küchenkabarett" schon Mitte Oktober aus dem Programm genommen.

Alfons Schuhbeck wirkte nach dem Urteil gefasst. Bildrechte: IMAGO / Sven Simon

Wann geht Schuhbeck ins Gefängnis?

Wie lange Schuhbeck noch in der Küche stehen kann, ist unklar. Noch können er und seine Anwälte in Berufung gehen und das Urteil anfechten. Um es ganz formal zu sagen: Eine finale Entscheidung über mögliche Rechtsmittel haben seine Verteidiger nach eigenen Angaben derzeit noch nicht getroffen. Das Urteil ist also noch nicht rechskräftig. Bis das soweit ist, bleibt Schuhbeck der heimische Herd, nicht die Gefängnisküche.

Prozess seit Anfang Oktober

Für etwa drei Wochen stand Schuhbeck vor Gericht. Der Vorwurf: Steuerhinterziehung in Höhe von mehr als 2,3 Millionen Euro. Die Einnahmen, auf die die Steuern entfallen sind, soll Schuhbeck zwischen 2009 und 2016 unter anderem mithilfe eines Computerprogramms am Finanzamt vorbeigeschleust haben.



Ein ehemaliger Mitarbeiter belastete ihn schwer. Schuhbeck selbst wies die Vorwürfe anfangs noch zurück, räumte aber später ein: "Ich habe einiges falsch gemacht" und legte weitgehend ein Geständnis ab.



Nur häppchenweise hatte Schuhbeck seine Schuld eingestanden. Der Grund: Angst. "Mir ist bewusst, dass mir Gefängnis droht", sagte er vor Gericht. Am Ende war es aber der Koch selbst, der alle Widerstände aufgab und sagte, dass seine Verteidiger nicht weiter versuchen sollen, die hinterzogene Summe klein zu rechnen. Da passt es auch ins Bild, dass er sich trotz seiner Bitten um Milde keine Illusion gemacht haben soll, tatsächlich mit einer Bewährungsstrafe davonzukommen.

Richterin Andrea Wagner bescheinigte dem Angeklagten Schuhbeck eine "hohe kriminelle Energie". Bildrechte: dpa

Schuhbecks "kriminelle Energie"

Die Verteidigung hatte, unter anderem wegen des Geständnisses, das ihr Mandant abgelegt hatte, zweieinhalb Jahre auf Bewährung gefordert. Schuhbeck sei ein begnadeter Koch, habe Geschäfte und Restaurants eröffnet und darüber die kaufmännische Seite vergessen.



Deutlich härter bewertete die Staatsanwaltschaft Schuhbecks Schuld und plädierte auf vier Jahre und zwei Monate Gefängnis. Richterin Andrea Wagner urteilte etwas milder, bescheinigte Schuhbeck aber eine "hohe kriminelle Energie". Während andere Wirte einfach Geld aus der Kasse nehmen, ließ er sich ein Computerprogramm schreiben, um unerkannt die Kassen manipulieren zu können.



Besonders eindrücklich dürfte das ein Beispiel zeigen: Silvester 2010 hatten Alfons Schuhbecks Gäste (eines Restaurants) für 38.000 Euro gegessen und getrunken, doch nur 32.000 Euro hatte die Kasse auch registriert. Dass die fehlenden 6.000 Euro am Fiskus vorbei in die Kochjacke gewandert sind, sieht das Gericht jetzt als erwiesen an.



Wo genau das Geld geblieben ist, konnte nicht aufgeklärt werden. Schuhbeck hatte vor Gericht erklärt, "vor allem finanzielle Löcher gestopft und (s)eine Kinder in ihrer Ausbildung unterstützt" zu haben.

Ob Schuhbeck und seine Verteidiger in Revision gehen, ist nicht klar. Bildrechte: dpa

Investor auch noch abgesprungen

Dass Schuhbeck eine Haftstrafe bekommt, war abzusehen. 2012 hatte der Bundesgerichtshof entschieden: Wer mehr als eine Million Steuern hinterzogen hat, kann nicht mehr mit einer Bewährungsstrafe rechnen.



Hätte der 73-Jährige die Steuerschulden vor dem Urteil bezahlt, hätte es milder ausfallen können. Und fast wäre das auch so gekommen: Noch am letzten Prozesstag versuchten die Verteidiger, von einem anonymen Investor 2,5 Millionen Euro überwiesen zu bekommen, um die Steuerschuld zu begleichen. Doch der sagte ab - drei Minuten vor Beginn der Plädoyers.