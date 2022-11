Wie lange Schuhbeck noch in der Küche stehen kann, ist unklar. Zunächst sah es nicht so aus, als ob der Koch und seine Anwälte gegen das Urteil in Revision gehen würden. Das haben sie nun aber doch, indem sie auf den letzten Drücker um eine schriftliche Urteilsbegründung baten.

Das hat er auch am gestrigen Donnerstagabend getan. Für die Gäste einer Dinnershow im "teatro", das mittlerweile nicht mehr "Schuhbecks teatro" heißt, stand der berühmte Koch nicht nur am Herd, sondern auch am Mikro.



Ein glanzvoller Auftritt war das - einem Korrespondentenbericht der dpa zufolge - nicht. Sichtlich erschöpft und mit müden Augen habe Schuhbeck Neil Diamonds "Sweet Caroline" und von "good times" gesungen. Als er Elvis Presleys "I can't help falling in love" angestimmt habe, sei es im bunten Theaterzelt melancholisch geworden. Einige Gäste hätten Tränen in den Augen gehabt.



Die Witze des früheren Sternekochs, der sonst so jovial, einnehmend, selbstsicher und schlagfertig aufgetreten sei, hätten streckenweise müde gewirkt. Auch seine schwierige Situation verschwieg Schuhbeck dem Publikum nicht.