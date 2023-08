Ungewohnt offen beginnt Schwarzenegger seinen Post mit einem Blick zurück in seine Schulzeit: "Ich könnte euch sagen, dass ich in allem fantastisch bin, aber dann würde ich lügen."



Er sei ein schrecklicher Leser gewesen und in den 1950er-Jahren bei Vorlese-Versuchen in der Klasse, die er als "Desaster" beschreibt, mit dem Lineal geschlagen worden. Über Lernbehinderungen habe man damals in Österreich noch nicht offen gesprochen.