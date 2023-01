Neue Bandmitglieder, neue Musik und verlängerte Tour. Die Band veröffentlichte bereits gemeinsam die neue Single "Waste your youth", die laut eigenen Aussagen mit einer Million Streams innerhalb einer Woche den besten Start einer Scooter-Single seit Jahren hinlegte.

Doch das war noch lange nicht alles! Die neue Band-Kombi können Fans auch live erleben. Scooter verlängern nämlich ihre "God Save The Rave"-Tour und sind damit in diesem Jahr bei acht weiteren Konzerten in Deutschland zu sehen.



BRISANT/dpa