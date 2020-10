Bond-Darsteller Sean Connery ist tot

Connery selbst war die Festlegung auf die Rolle des James Bond weniger wichtig. Seine Passion galt den Charakterrollen: als Mentor in dem Fantasy-Film "Highlander" oder an der Seite von Harrison Ford als Vater von Indiana Jones. In Europa wurde er für seine Darstellung des William von Baskerville in der Verfilmung des Umberto-Eco-Romans "Der Name der Rose" gefeiert.



Einen Oscar brachte ihm jedoch keine dieser Rollen ein. Den gab's für Sean Connery im Jahr 1988 für seine Nebenrolle als Polizist in dem Ganster-Drama "Die Unbestechlichen".