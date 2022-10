Am Wochenende sorgten im Netz Fotos von Selena und Hailey für Furore. Beide posierten bei einer Gala des "Academy Museums of Motion Pictures" für gemeinsame Fotos. Fotograf Tyrell Hampton lichtete die beiden Wange an Wange ab, Selena legt auf den Bildern sogar ihre Hand freundschaftlich auf Haileys Oberschenkel.



Einige Fans trauten ihren Augen kaum, zweifelten sogar an der Echtheit der Fotos. Andere sprechen von einem historischen Moment. Der Fotograf selbst kommentierte sein Bild mit: "Plot Twist".



Es ist das erste Mal, dass Hailey und Selena gemeinsam in der Öffentlichkeit fotografiert wurden.