Und nun also auch Selena Gomez: Die Musikerin, Schauspielerin und Unternehmerin verriet nun, dass sie sich an ihrem 30. Geburtstag selbst heiratete. Am 22. Juli feiert sie dieses Jahr also schon ihren ersten Hochzeitstag.

Der 30. Geburtstag ist für viele ein ganz besonderer Anlass, an dem man oft das erste Mal auf sein bisheriges Leben zurückblickt. So auch Selena Gomez. Im Interview mit dem "Rolling Stone" verriet sie: "Ich dachte immer, dass ich bis zu meinem 30. Geburtstag verheiratet sein würde. Also schmiss ich mir eben selbst eine Hochzeit."



Selena trug dem Anlass entsprechend eine romantische Robe von Versace. Die Party selbst fand in einem Privathaus in Malibu statt, es gab rote Rosen und es wurde bei Kerzenlicht getanzt. Eingeladen waren Gäste, die in Selenas Zwanzigern eine entscheidende Rolle gespielt haben: So waren neben Selenas Disney-Kolleginnen Miley Cyrus und Demi Lovato auch Camila Cabello, Billie Eilish, Taylor Swift und natürlich Selena Gomez' beste Freundin und Nierenspender Francia Raísa anwesend.



Der – überraschende und unkonventionelle – Höhepunkt des Abends: "Wir hatten tolle Drinks, es war wunderschön. Und dann kam meine Freundin Cara [Delevingne] herein und brachte Stripper mit", so Selena im "Rolling Stone"-Interview.