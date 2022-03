Erst Komiker, jetzt Präsident der Ukraine: Wolodymyr Selenskyj - ein Porträt

Während zahlreiche Ukrainer ihr Land verlassen, hat sich Wolodymyr Selenskyj zum Bleiben entschieden. "Ich bin hier. Wir legen die Waffen nicht nieder. (...) Und so wird es bleiben", meldet er sich am dritten Tag des Krieges mit einem Selfie-Video via Twitter bei den Ukrainern, aufgenommen vor seinem Amtssitz im Zentrum von Kiew.



Es ist bereits das zweite Video dieser Art, mit dem sich Selenskyj an seine Landsleute wendet. Auftritte, für die ihm großer Respekt gezollt wird.