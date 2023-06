Einem großen Publikum wurde Calderón in seiner Rolle als Piratenfürst Eduado Villanueva aus dem dritten „Fluch der Karibik“-Teil bekannt. Aus „Man in Black“ kennt man ihn als „Kopf auf einem Stock“, das von einem Alien getragen wird.



In über 50 Filmen war Sergio Calderón zu sehen, meist in Nebenrollen. Insgesamt war er über sechs Jahrzehnte in der Film- und Fernsehbranche tätig.