Trauer "Fluch der Karibik"-Schauspieler Sergio Calderón ist gestorben

In Hollywood galt er als origineller Charakterdarsteller - der Mann mit dem eindrucksvollen Gesicht. Sergio Calderón spielte in Filmen wie "Fluch der Karibik" oder "Men in Black". Jetzt ist der Schauspieler im Alter von 77 Jahren gestorben, wie US-Medien unter Berufung auf seine Familie berichten.