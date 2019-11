Der Titel "Sexiest Man Alive" ist in diesem Jahr zum mittlerweile 34. Mal vergeben worden. Den Anfang machte 1985 der damals 29-jährige Mel Gibson. Musiker und Schauspieler John Legend steht jetzt in einer Reihe mit Stars wie David Beckham, Patrick Swayze oder Dwayne "The Rock" Johnson. Sie alle wurden in den vergangenen Jahren für ihre Sexiness ausgezeichnet.