"Der letzte Tango in Paris" sorgte bei seiner Veröffentlichung im Jahr 1972 für Wirbel und einen handfesten Skandal.



Viele europäische Länder, darunter auch Deutschland, gaben den Film nur für Zuschauer ab 18 Jahren frei. Im katholischen Italien sowie in Spanien wurde der Streifen ganz verboten. Regisseur Bernardo Bertolucci und Hauptdarsteller Brando wurden in Italien sogar wegen "Obszönität" zu Bewährungsstrafen verurteilt.



Das liegt unter anderem auch an einer Vergewaltigungsszene zwischen dem Mädchen Jeanne, gespielt von der damals 19-jährigen Maria Schneider, und Paul, gespielt von Schauspiellegende Marlon Brando.



Das Schockierende: Hauptdarstellerin Maria Schneider wusste vor dem Dreh nichts von der Szene und wurde vor laufender Kamera von Marlon Brando genötigt - auch wenn der Sex nicht echt war.



In einem Interview sagte Regisseur Bernardo Bertolucci im Jahr 2013: "Ich hatte die Idee mit Marlon, am Morgen vor dem Dreh. Aber ich habe mich in gewisser Hinsicht sehr schlecht gegenüber Maria verhalten, weil ich ihr nicht gesagt habe, was passieren würde. Ich wollte ihre Reaktion als Mädchen, nicht als Schauspielerin."



Maria Schneider beschrieb den Filmdreh in späteren Interviews als "unglaubliche Erniedrigung".