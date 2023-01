Shakira und Gerard Piqué liefern sich aktuell eine der größten Schlammschlachten der Promiwelt, dabei begann alles so schön: Zum Videodreh von Shakiras WM-Hit "Waka Waka (This Time for Africa)" lernten sich die beiden 2010 kennen und lieben. Anfang 2013 kam ihr erster gemeinsamer Sohn Milan zur Welt, das zweite Söhnchen Sasha folgte Anfang 2015. Doch 2022 ging die Beziehung des Power-Paares in die Brüche. Gerard Piqué hat sich in die 22-jährige Clara Chía verliebt – ausgerechnet eine Angestellte seiner Sport- und Mediengruppe "Kosmos".



Lange hat sich Shakira mit Anschuldigungen oder Statements zurückgehalten. Am Donnerstag (12.01.23) jedoch erschien ihr neuer Song "BZRP Music Sessions #53" – und der hat es in sich.