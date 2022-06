Liebes-Aus Trennung bei Fußballstar Gerard Piqué und Sängerin Shakira?

Steht die nächste Promi-Beziehung vor dem Aus? Das zumindest behauptet eine Journalistin der spanischen Zeitung "El Periodico" in ihrem Video-Podcast. Getroffen haben soll es dieses Mal Fußballer Gerard Piqué und Latino-Star Shakira. Letztere soll den Liebsten sogar inflagranti mit einer Affäre erwischt haben. Was ist dran an den Gerüchten?