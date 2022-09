Shakira auf der Anklagebank: Bald muss sich die Sängerin in Barcelona vor Gericht verteidigen. Die spanischen Behörden werfen ihr vor, in den Jahren 2012 bis 2014 Steuern in Millionenhöhe hinterzogen zu haben. Shakira bestreitet das – bisher mit mäßigem Erfolg. Eine Richterin in Barcelona eröffnet deshalb jetzt den Prozess gegen Shakira. Die Staatsanwaltschaft hat eine Haftstrafe von insgesamt acht Jahren und zwei Monaten sowie eine Geldstrafe in Höhe von 23,8 Millionen Euro gegen die 45-Jährige gefordert.