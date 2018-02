Shakira mit ihrem Sohn Milan Bildrechte: dpa

Die Staatsanwaltschaft in Barcelona bestätigte am Dienstag, dass Ermittlungen gegen die kolumbianische Musikerin wegen Steuerhinterziehung im Gange seien. Bis Juni muss die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob sie gegen Shakira wegen Steuervergehen strafrechtlich vorgeht.



Shakiras Vertreter argumentieren, dass der Großteil ihrer Einnahmen bis 2014 aus internationalen Tourneen stammte und dass sie wegen der Konzertreisen nicht mehr als sechs Monate im Jahr in Spanien zugebracht habe. Erst ab dieser Frist müssen Menschen ihren steuerlichen Wohnsitz in Spanien anmelden.