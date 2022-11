Wie der 41-jährige Rapper dem "Spiegel" erzählte, rutschte er zu Beginn der Corona-Pandemie in eine Krise. Er habe angefangen, chemische Drogen zu nehmen. "Es ist alles aus dem Ruder gelaufen. Am Ende saß ich in der Klapse." Denn erst ein Entzug in einer Klinik und eine anschließende Therapie hätten ihm geholfen. "Ohne den Entzug und die körperlichen Checks in der Klinik hätte ich diesen Sommer vermutlich nicht überlebt." Heute sei Sido clean, zumindest fast. Das Kiffen wolle er nicht aufgeben.