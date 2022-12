Weil das neue Album sein Privatleben zum Thema macht, muss man ein wenig ausholen. 2012 heiratete Sido die Moderatorin Charlotte Engelhardt, sie bekamen zwei Kinder. Zwei weitere Söhne hat der Rapper aus früheren Beziehungen. Mit Beginn der Corona-Pandemie geriet sein Leben allerdings aus der Bahn, erzählt Sido im Interview mit BRISANT. Er habe sich in exzessiven Drogenkonsum gestürzt. Auch seine Ehe sei daran zerbrochen. Nach seinem Entzug habe Sido eine Therapie gemacht, die auf dem Album ein tragende Rolle spielt. So beginnt "Paul" mit einer Therapiesitzung und geht dann über in die Aufarbeitung seines Lebens.

Mit Anfang 20 wird Sido quasi über Nacht zum Star. Jeder um ihn herum will Sido - und sie bekommen ihn. Die negative Folge war, so Sido gegenüber BRISANT, dass Paul dabei auf der Strecke geblieben ist. Er hat sich hinter Sidos Silber-Maske versteckt und der Erfolg kannte nur eine Richtung: steil nach oben.



Die Begleiterscheinungen Drogen und Partys haben Sido 2020 auch nach der Scheidung von seiner Frau Charlotte wieder eingeholt. Doch es ging Sido nicht mehr um Sex und Partys, so wie früher, sondern vor allem um die Drogen. Und da habe er gemerkt, dass alles "aus dem Ruder" läuft.



Das Resultat: Entzug mit anschließender Therapie in einer Privatklinik - und viel darüber reden.