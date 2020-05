Uwe Ludwig Horn alias Roy ist am Freitag (Ortszeit) in einem Krankenhaus in Las Vegas an Covid-19 gestorben. Er war gesundheitlich angeschlagen. Roy wurde 75 Jahre alt.

Sein Bühnenpartner und Weggefährte Siegfried Fischbacher (80) sagte Ende April der "Bild"-Zeitung, dass Roy hohes Fieber und Schwierigkeiten mit der Atmung gehabt hätte. Ins Krankenhaus hatte sich Roy nur unter Protest einliefern lassen, weil er Angst hatte, "nie wieder rauszukommen". Seine Befürchtung wurde nun wahr.

Die deutschen Entertainer Siegfried Fischbacher und Uwe Ludwig Horn wurden in den 1970er-Jahren als Duo Siegfried & Roy weltberühmt. Siegfried, der Blonde aus Bayern und Roy, der Dunkelhaarige von der Küste, fanden einst auf einem Kreuzfahrtschiff zusammen. Es folgten Auftritte in Hamburg und Bremen, bevor es sie in die weite Welt zog. Bildrechte: imago stock&people

Seit 1990 feierten sie im "Mirage Hotel" in ihrer Wahlheimat Las Vegas riesige Erfolge als Magier und Raubkatzen-Dompteure in aufwändig inszenierten Shows. Die weißen Tiger und Löwen, die in ihren Show auftraten, züchteten Siegfried und Roy selbst. Sie waren die Könige von Las Vegas, schufen Illusionen für Michael-Jackson-Konzerte; der King of Pop wiederum schrieb Bühnenmusik für Siegfried und Roy. Das exzentrische Duo war eine Zeit lang auch privat zusammen.

Am 3. Oktober 2003, ausgerechnet an seinem Geburtstag, erlitt der damals 59-Jährige während einer Bühnenshow einen Schlaganfall und wurde von seinem weißen Tiger Montecore attackiert. Dieser verletzte seine Halsschlagader. Von mehreren Schlaganfällen und einer Gehirnoperation konnte sich Roy aber nie wieder vollständig erholen. Er kämpfte mit den Folgeschäden und war an Rollstuhl und Gehstock gebunden.

Beide Künstler wurden in die Hall of Fame der Society of American Magicians aufgenommen, ferner wurden sie 2004 als Magier des Jahrhunderts durch den Magischen Zirkel von Deutschland geehrt. 1999 erhielten sie einen Stern auf dem legendären "Walk of Fame" in Hollywood. Ebenfalls wurden sie in diesem Jahr im Wachsfigurenkabinett "Madame Tussauds"in Las Vegas verewigt.