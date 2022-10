Gut 18 Jahre ist es her, dass Florian Silbereisen, damals 31 Jahre jung, seine erste "Feste"-Show im Ersten moderiert hat. Mittlerweile ist der Showmaster aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken.



Am kommenden Samstag steht Silbereisen zum mittlerweile 100. Mal für eine große Eurovisionsshow auf der Bühne und vor der Kamera: "Das große Schlagerjubiläum 2022 - Auf die nächsten 100!" Aufgezeichnet wird die dreieinhalbstündige Sendung am 21. Oktober in Leipzig - und einen Tag später ab 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.