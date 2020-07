Bereits vor zwei Jahren, als die Show „Schlager, Stars & Sterne - Die Schlossparty in Österreich“ in Kitzbühel stattfand, mussten die Proben wegen eines schweren Gewitters abgebrochen werden. Am Tag der richtigen Party spielte das Wetter dann aber zum Glück doch noch mit und die Auftritte fanden bei sommerlich trockenem Wetter statt. Die Hoffnung für die Party in diesem Jahr stirbt also zuletzt. Übertragen wird die Live-Show am 25. Juli ab 20:15 Uhr im Ersten.