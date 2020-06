Schlager-Show im Ersten Mit viel Liebe zurück: Florian Silbereisen präsentiert die SCHLAGERLOVESTORY.2020

Taschentücher raus! Am Samstag geht's bei Florian Silbereisens SCHLAGERLOVESTORY.2020 endlich wieder zur Sache und wird romantisch wie nie! Zu Gast in der Live-Show aus Halle wird sein, was in der Schlagerbranche Rang und Namen hat - und es wird geheiratet. Vor laufender Kamera geben sich Stefan Mross und Lebensgefährtin Anna-Carina-Woitschack das Ja-Wort. Ähnliches könnten auch Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis anlässlich ihres vierten Hochzeitstags geplant haben. Lassen wir uns überraschen!