Ich bin wirklich sehr dankbar dafür, dass wir mit unseren Shows in den vergangenen Jahren immer wieder Neues wagen durften. Und natürlich freue ich mich, dass wir in den nächsten Jahren in der ARD und im MDR noch mehr Möglichkeiten haben, neue Formate zu entwickeln.

Zwei Wochen zuvor hatte Silbereisen mit dem SCHLAGERBOOOM aus der Dortmunder Westfalenhalle einen neuen Zuschauerrekord aufgestellt. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen verfolgten am 2. November knapp eine Million Menschen die Live-Show im Ersten. Ein echter Rekord in der 25-jährigen Geschichte der FESTE. Insgesamt entschieden sich an diesem Abend ganze sechs Millionen FernsehzuschauerInnen für Silbereisens Schlager-Show. Mehr Zustimmung geht nicht, selbst wenn man der beliebteste deutsche Showmaster ist ...