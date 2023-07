Schauspielerin Annie Wersching Man kannte sie aus zahlreichen TV-Serien - wie "24", "Star Trek: Enterprise" oder "Vampire Diaries". Im Videospiel "The Last of Us" lieh sie der Figur der Theresa "Tess" Servopoulos ihre Stimme und Gesichtszüge. Am 29. Januar ist Annie Wersching im Alter von 45 Jahren an Krebs gestorben. Bildrechte: dpa