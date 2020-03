Fernsehen ist nichts Neues für Ilg. So spielte sie schon in zahlreichen Serien mit und arbeitete bereits mit Comedy-Stars wie Kaya Yanar und Luke Mockridge zusammen. Überhaupt hatte Joyce Ilg, deren Name kein Künstlername ist, schon immer ein Faible für Comedy. Ihren Youtube-Kanal startete sie 2013, weil Rollen im dem Bereich eher spärlich waren.