Was den Eltern in der schweren Zeit Kraft gibt, ist die Geburt ihrer Tochter. Wann genau das kleine Mädchen zur Welt kam und wie es heißen wird, haben Ronaldo und Georgina bislang nicht verraten. Zu groß ist der Schmerz wegen des gestorbenen Zwillings. Doch auch der wird in den Herzen seiner Eltern immer einen Platz behalten.

Die Anteilnahme am Schicksal Ronaldos und seiner Lebensgefährtin ist riesig. "Dein Schmerz ist unser Schmerz. Wir schicken dir Liebe und Stärke für dich und deine Familie in dieser Zeit", kommentiert Ronaldos Club Manchester United.



Auch Herthas Kevin-Prince Boateng oder Leichtathletik-Legende Usain Bolt sprechen ihr Mitgefühl aus. "Mein Freund, ich sende dir meine Gebete und meine Gefühle in dieser sehr schwierigen Zeit. Möge Gott eure Herzen trösten und jeden Schritt des Weges erleuchten", schreibt die brasilianische Legende Pelé. "Viel Kraft für dich, deine Frau und eure ganze Familie", wünscht Brasiliens Fußball-Star Marta mit.



Beim Spiel von Ronaldos Club Manchester United applaudierten auch die Fans von Gegner Liverpool in der siebenten Minute für den Star mit der Rückennummer Sieben, um ihr Beileid zu bekunden, sangen die Hymne "You'll Never Walk Alone" und spielten mit Trauerflor. Eine Geste, die den Welt-Fußballer, der selbst an dem Spiel nicht teilnahm, sehr berührte.