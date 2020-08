Ein Renner in deutschen Clubs dürfte der Song nicht werden, da die aufgrund der Corona-Pandemie ja noch geschlossen bleiben müssen.

Es geht - salopp gesagt - um eine Frau, die mit dem Singenden eine kurze Liebesaffäre hat, weil sie sich an ihrem Ex rächen will. Der Sound zu "Savage Love" (deutsch: "wilde Liebe") wurde ursprünglich von einem Teenager geschrieben.