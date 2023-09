Eine Nation in Sorge: Die italienische Schauspiellegende Sophia Loren musste nach einem schweren Sturz an der Hüfte operiert werden. Die 89-Jährige sei am Sonntag (25.09.) in ihrem Haus in Genf gefallen, teilte ihr Management mit. Dabei habe sie sich Frakturen an der Hüfte zugezogen.



So geht es "La Loren" jetzt: