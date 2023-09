Wie TMZ berichtet, soll Joe Jonas bereits in Kontakt zu mehreren Scheidungsanwälten stehen - bestätigt ist allerdings noch nichts. Insider wollen wissen, dass das Paar seit mindestens sechs Monaten ernsthafte Probleme habe.



Joe Jonas soll sich in den letzten drei Monaten "so ziemlich die ganze Zeit" um die beiden gemeinsamen Kinder gekümmert haben - und das, obwohl er mit seinen Brüdern Nick und Kevin auf Tour war.



In den letzten Wochen wurde zudem mehrfach beobachtet, dass Joe seinen Ehering nicht mehr trägt. Außerdem verkaufte das Paar kürzlich seine Villa in Miami.



Gegen die Trennung spricht allerdings, dass zumindest Sophie erst vor kurzem gemeinsame Fotos auf Instagram geteilt hat.



Spätestens seit ihrer Hauptrolle in "Game of Thrones" ist Sophie Turner eine anerkannte Größe in der Schauspielszene. Aktuell steht sie für die neue True-Crime-Serie "Joan" vor der Kamera.