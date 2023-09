TMZ berichtete am 03. September zuerst, dass Joe Jonas bereits in Kontakt mit mehreren Scheidungsanwälten stehen soll - bestätigt war da allerdings noch nichts. Insider wollen wissen, dass das Paar seit mindestens sechs Monaten ernsthafte Probleme hat.



So soll sich Joe Jonas in den letzten drei Monaten "so ziemlich die ganze Zeit" um die beiden gemeinsamen Kinder gekümmert haben - obwohl er mit seinen Brüdern Nick und Kevin auf Tour war. Außerdem verkaufte das Paar kürzlich seine gemeinsame Villa in Miami.