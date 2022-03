Am Sonntag, den 20. März steigt vor dem Brandenburger Tor in Berlin eine Mega-Friedenskundgebung. Viele Künstler, Musiker, Angehörige der Veranstaltungsbrache, Schauspieler, Comedians und NGO's haben sich zur Initiative "Sound of Peace" (Klang des Friedens) zusammengeschlossen. Sie alle solidarisieren sich mit der Ukraine.

Das Brandenburger Tor ist oft Schauplatz für Kundgebungen und Konzerte. Bildrechte: imago images/ZUMA Wire