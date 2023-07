Was für ein Geschenk zum 64. Geburtstag! Schauspieler Kevin Spacey ist von einem Londoner Gericht in allen Anklagepunkten freigesprochen worden. Der Schauspieler ist vom Urteil zu Tränen gerührt. Mit einem Taschentuch wischt er sich übers Gesicht.

Die Vorwürfe hatten sich auf einen Zeitraum zwischen 2001 und 2013 in London und der Grafschaft Gloucestershire bezogen. Kevin Spacey war von 2004 bis 2015 künstlerischer Direktor am Londoner Theater Old Vic und lebte zu dieser Zeit in der britischen Hauptstadt.