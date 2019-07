Lagerfelds Tod löste über die Modebranche hinaus Trauer und Betroffenheit aus. Claudia Schiffer, früheres deutsches Top-Model und Muse Lagerfelds, sagte: "Karl war mein Zauberstaub, er verwandelte mich von einem schüchternen deutschen Mädchen in ein Supermodel. ( ... ) Was Warhol für die Kunst war, war er für die Mode; er ist unersetzlich. Er ist die einzige Person, die Schwarz und Weiß in Bunt verwandeln konnte." Bildrechte: dpa