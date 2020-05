Heute, am 4. Mai, ist Star-Wars-Tag! Die weltweite Fan-Gemeinde ehrt die Saga von Kult-Regisseur George Lucas mit diesem inoffiziellen Feiertag. Das Datum ergibt sich aus einem Wortspiel: Die englische Aussprache des Datums "May, the fourth" (4. Mai) hört sich so ähnlich an wie der Kultsatz: "May the force be with you" ("Möge die Macht mit dir sein").